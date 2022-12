Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è stato scelto come persona dell’anno dalla rivista americana Time. Zelensky ha ottenuto il riconoscimento insieme allo «spirito dell’Ucraina» per aver provato «che il coraggio può essere contagioso quanto la paura, per aver incitato persone e nazioni a unirsi in difesa della libertà, per aver ricordato al mondo la fragilità della democrazia e della pace», ha scritto la rivista.

Zelensky, 44 anni, ex comico e attore televisivo, eletto presidente dell’Ucraina nel 2019, è diventato celebre in tutto il mondo per la sua guida del paese durante l’invasione russa iniziata lo scorso 24 febbraio. Le sue frequenti dirette sui social, i suoi interventi in collegamento con i parlamenti e gli eventi internazionali più importanti del mondo lo hanno reso un’icona internazionale, oltre che un simbolo della resistenza ucraina nel conflitto.

© Riproduzione riservata