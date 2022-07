Guai finanziari in vista per Steven Zhang. Secondo quanto riporta il South China morning post il presidente dell’Inter e capo di uno dei più grandi rivenditori cinesi di e-commerce ha perso una causa presso l’Alta corte di Hong Kong riguardo il pagamento di 255 milioni di dollari nei confronti di alcuni creditori che lo hanno citato in giudizio lo scorso agosto.

Il tribunale ha dato ragione al rappresentante dei creditori, ovvero la China construction bank, facendo perdere la causa al patron dell’Inter. Zhang avrebbe garantito il rifinanziamento di 255 milioni firmati nel 2020, in un’operazione conclusa con la China Construction Bank (Asia) Corporation Limited a favore della Great Matrix Ltd, società interamente controllata dallo stesso Zhang

«C’è poco spazio per i dubbi sul fatto che (Zhang) abbia partecipato al finanziamento originario del progetto, per il quale aveva fornito le sue garanzie personali», si legge nella sentenza riportata dal media cinese. «Considerato in questa luce, il tentativo di Zhang di prendere le distanze dal rifinanziamento ha poco valore». Per la difesa del giovane imprenditore le firme sui documenti di garanzia del rifinanziamento erano false.

