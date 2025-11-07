Mondo

Zuckerberg, l’ultimo scandalo di big tech: sedici miliardi grazie alla pubblicità-truffa

Luca Ciarrocca
07 novembre 2025 • 19:54Aggiornato, 07 novembre 2025 • 19:55

L’anno scorso Meta ha messo a bilancio un 10 per cento di fatturato proveniente da annunci virali di prodotti vietati e frodi. Intanto Elon Musk ottiene il via libera per incassare il più grande pacchetto retributivo della storia: 1 trilione di dollari

L'America delle Big Tech ha smesso di fingere di avere una morale. L’ultimo esempio degli eccessi del capitalismo dei tecno-oligarchi viene da Meta, la holding che controlla Facebook. Per Meta, la truffa è parte integrante del business. Documenti aziendali interni, visionati da Reuters, dipingono un quadro sconcertante. Alla fine dello scorso anno, l'azienda di Zuckerberg ha messo a bilancio, in via previsionale, circa 16 miliardi di dollari – il 10 per cento del fatturato annuo totale – proveni

Luca Ciarrocca, giornalista e scrittore, romano di famiglia abruzzese, ha vissuto per molti anni a New York, dove è stato corrispondente di importanti testate. Tra i pionieri dell'informazione attraverso la rete, ha fondato nel 1999 il primo sito indipendente di economia e finanza in Italia. È autore di vari libri di geopolitica e macroeconomia tra cui I padroni del mondo (Chiarelettere, 2013) e L’affaire Soros (Chiarelettere, 2019). Ha pubblicato anche America AddioIntervista sulla CinaRimetti a noi i nostri debiti e Investire in tempo di guerra. Per la sua attività gli sono stati assegnati i premi giornalistici Premiolino e Amerigo. L'ultimo libro è Terza Guerra mondiale (Chiarelettere)