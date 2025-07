L’inchiesta milanese sull’urbanistica nasce da un cantiere aperto in piazza Aspromonte. Può essere utile, se non proprio necessario, ricordare la vicenda di quello che potremmo chiamare il “cantiere zero” dell’epidemia giudiziaria che ha messo in lockdown le ruspe e le gru.

Il sequestro

È l’ottobre del 2022 e la procura decide di sequestrare “d’urgenza” il cantiere: sostiene che in un cortile, al posto di una palazzina di tre piani e 12,24 metri d’altezza si va impennando un ben più massiccio palazzone di 27 metri e sette piani.

Prima ricostruzione

La diatriba nasceva dall’esposto di un cittadino, firmato nel luglio ’22. Le indagini dimostravano come già dall’agosto 2017 Bluestone srl (la società del costruttore Andrea Bezziccheri, per il quale è stato richiesto nei giorni scorsi l’arresto) avesse chiesto un parere preventivo alla Commissione Paesaggio (l’organismo al centro dell’inchiesta milanese). Per dimostrare la “falsità ideologica” in quel parere, il pm si avvale di due consulenti, l’ingegner Pietro Gianni e l’architetto Patricio Enriquez. L’accusa è sicura: la Commissione ha «dolosamente» sorvolato «l’evidente natura di cortile dell’area».

Evidente natura? Non proprio, anzi: per il Gip, infatti, «non risultava affatto pacifica» la nozione di cortile; né riesce a capire dove si sia realizzato il dolo della Commissione. E, siccome c’è bisogno del suo okay, il giudice delle indagini preliminari non convalida il sequestro.

Primo ricorso al riesame

La procura non accetta la «batosta sul cortile». Ricorre al tribunale del riesame. Il 30 novembre 2022 le parti si ritrovano davanti ai giudici, discutono e portano altre carte. Conclusione? La stessa del gip: «Il tribunale ritiene di non poter convenire con le affermazioni del pubblico ministero» sulla definizione del cortile: che non è affatto «chiarissima».

Milano, se si conosce la sua storia, è spesso cresciuta a testa bassa, specie durante il boom economico, e il “cortile urbanistico” è uno spazio anche tra edifici distanti e di diversi proprietari. Si tratta di un tema complesso, sul quale scalpitano gli avvocati amministrativisti. Non a caso i giudici analizzano i curricula dei consulenti dell’accusa.

Uno, l’ingegner Gianni «evidenza una professionalità che si è sviluppata (dalla laurea in ingegneria cartacea in poi) nel settore dell’editoria e della stampa, ben poco affine all’oggetto del presente procedimento». Due, Enriquez è certamente competente per i cortili e l’urbanistica, ma aveva «avuto l’incarico di progettista – nel marzo 2021 – per la realizzazione di un intervento del tutto analogo a quello della Bluestone, per la costruzione all’interno di un isolato che dista poche centinaia di metri da piazza Aspromonte (…) di un edificio di otto piani fuori terra (29 metri d’altezza) previa demolizione di un’autorimessa di 10 metri d’altezza sita al suo interno. In tal caso l’architetto Enriquez ha convintamente sostenuto la tesi opposta a quella esposta al pubblico ministero, ovvero che l’edificazione all’interno di un isolato non interveniva all’interno di un cortile».

Riesame bis

Sconfitto due volte in casa, il pm ricorre in Cassazione e la suprema corte, annullando la prima ordinanza, rimanda il fascicolone di piazza Aspromonte al tribunale del Riesame. La cui ordinanza, del luglio 2023, dice che i vari passi necessari a mettere in moto il cantiere di piazza Aspromonte sono stati compiuti alla luce del sole. Quindi per una terza volta bacchetta le ipotesi della procura, che nel frattempo ha continuato e continua a mettere sotto inchiesta architetti e funzionari comunali.

La corruzione

Il caso è complesso anche perché un tempo la corruzione era sinonimo di do ut des. Do (l’appalto, il permesso, la spintarella) affinché dai (la mazzetta, il favore, le varie “utilità”). Senza questo scambio, è difficile trovare e provare (se c’è) la corruzione. Esisteva infatti il reato d’abuso: che è stato abolito. Chissà, più che una legge “Salva Milano” servirebbe forse una legge “Salva almeno un concetto penale”: purché sia uno, e preciso.

