L’opa leghista sul Remigration Summit in Toscana

Con un video su X Lorenzo Gasperini della Lega e Andrea Ballarati, organizzatore italiano del Remigration summit e presidente di Azione Cultura Tradizione, annunciano un possibile summit nero in Toscana, durante la tornata elettorale regionale del 12 e 13 ottobre
Non solo banchetti informativi, interventi e locandine di militanti ed esponenti leghisti sulla remigrazione, ovvero il disegno politico che sostiene la deportazione delle persone migranti che vivono in tutta Europa. Con l’intervento del vicesegretario Roberto Vannacci al Remigration summit a Gallarate, la Lega ha ufficialmente spalancato le porte del partito a gruppi identitari di estrema destra, non solo italiani. Dopo il summit lombardo - fortemente contestato da partiti dell’opposizione, ass