Investire in educazione genera ricchezza: ce lo ricorda la mappa del benessere in Europa, che ricalca oggi quanto si è investito ieri in educazione. Sappiamo bene che l’Europa è stata culla della rivoluzione scientifica e culturale promossa da Galileo e Newton. Ma Einstein e Fermi conclusero la carriera a Princeton e Chicago. Analogamente Salvador Luria, Renato Dulbecco e Rita Levi Montalcini lasciarono Torino e il loro mentore Giuseppe Levi, portando il loro sapere oltre Atlantico.

Cervelli in fuga

Alla base di questa emorragia – disastrosa per l’Europa – furono le leggi razziali nazifasciste e le tante nefandezze ordite da regimi intolleranti di ogni critica. Da allora, abbiamo visto come libertà, finanziamenti legati al solo merito e riconoscimento sociale hanno continuato ad attrarre verso gli Usa molti dei nostri migliori giovani, la cui costosa educazione professionale andava a carico del paese nativo. Insomma, gli Usa hanno conquistato la supremazia aprendo le porte ai migliori cervelli da ogni angolo del pianeta: una ricetta sicura per garantire progresso economico e sociale.

Questo fino a ieri. Oggi la situazione sembra capovolgersi, con un Trump che falcidia le strutture della ricerca americana, taglia i finanziamenti alle grandi università, limita la libertà di ricerca e insegnamento, nomina alla sanità un No vax complottista, interrompe i finanziamenti a Usaid, vuole uscire dall’Organizzazione mondiale della sanità, dimentico della recente pandemia, o meglio continuando a negarla, mettendo a repentaglio la capacità di rispondere efficacemente ai patogeni (vedi la pagina di Time). Il mondo accademico americano è sotto shock, e i colleghi che non piangono terrorizzati tacciono per timore di ritorsioni.

L’Europa deve “armarsi”

E domani? Non c’è dubbio, l’Europa deve «fare qualcosa» come implora Mario Draghi. Le posizioni di Trump e Milei offrono una possibilità. È il momento di rafforzare università e centri di ricerca, fondazioni e cooperazione internazionale, facendo shopping inverso, favorendo cioè l’arrivo dei migliori cervelli oggi operanti sul suolo americano, e nel mondo intero. L’Europa non deve farsi sfuggire l’opportunità offerta da questo momento di incertezza per “mettere dei fiori nei cannoni” della conoscenza, della ricerca, della scienza, della cooperazione.

Perché la storia ci insegna che questi investimenti convengono.

Certo è che l’Europa deve rafforzarsi e reimporsi sullo scenario internazionale come forza di pace e tolleranza. Emergono però incertezze anche nel mondo progressista, che vede con sospetto il termine riarmo. Dopo 80 anni di pace, gli europei ripudiano la guerra: generazioni che si sono formate con le note di Dylan, Baez e Lennon non amano vedere aumenti nelle spese militari.

Proviamo quindi a pensare a un “riarmo” europeo basato su investimenti in ricerca e cultura. Proiettili e droni sono probabilmente essenziali per difenderci, ma si usano una sola volta. Al contrario, attrarre persone capaci di generare innovazione e tecnologia garantisce ritorno sicuro e duraturo rendimento.

Esercito culturale

Quando ottenuta, sperabilmente con mezzi diplomatici, la pace va comunque difesa e mantenuta. L’Europa deve quindi arricchire i propri centri di cultura e scienza, e continuare a produrre libertà, benessere e tolleranza. Valori che hanno fatto grandi gli Usa.

Permane un certo scetticismo sulla capacità di costruire un unico esercito Europeo. Meno difficile sarebbe un “riarmo” culturale-scientifico-tecnologico. Il mondo accademico è intrinsecamente internazionalista e la cooperazione rimane parola d’ordine tra centri di ricerca. Molti sono gli istituti europei capaci di offrire condizioni attraenti ai colleghi d’Oltreoceano. Alcuni di essi sono già di natura sovranazionale, come Cern ed Embl. Il Consiglio europeo della ricerca (Erc) potrebbe fornire le necessarie competenze gestionali. Insomma, un investimento (diciamo 80 miliardi) in innovazione avrebbe supporto bipartisan e potrebbe far rinascere il sogno europeo. Aprire le porte di università e centri di ricerca a profughi e pellegrini della conoscenza sarebbe un passo fondamentale per la costruzione di un Europa più sicura. Certamente per una più ricca e tollerante.

