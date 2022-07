Due poliziotti sono rimasti feriti in modo leggero durante una sparatoria a Philadelphia, durante la parata per la Festa del 4 luglio. La dinamica dei fatti non è ancora chiara, ma le immagini riprese da molte persone mostrano una folla di persone durante lo spettacolo dei fuoco d’artificio venire presa dal panico e allontanarsi dalla zona.

Si tratta della seconda sparatoria che si è verificata ieri notte. Ad Higland Park, a nord di Chicago, sei persone sono morte e decine sono rimaste ferite quando un uomo ha aperto il fuoco sulla folla da un tetto.

Al momento la polizia di Philadelphia non ha comunicato l’arresto di sospetti e ha raccomandato alle persone che si trovano nei pressi della sparatoria di lasciare la zona. I due poliziotti sono stati feriti di striscio a una tempia e ad una spalla ed uno di loro sarebbe già stato dimesso.

Intervistato durante la manifestazioni, il sindaco di Philadelphia Jim Kenney ha detto che è sempre preoccupato che si verifichi una sparatoria quando in città sono in corso grandi eventi. «Per questo sarà felice quando non sarò più sindaco, perché mi potrò godere un po’ di cose in pace».

