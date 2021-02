Sono 13.189 i nuovi casi di Covid-19 segnalati oggi in Italia: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in aumento rispetto a ieri, quando i casi segnalati erano stati 9.660 e segue il numero di tamponi che sono 279.307 dopo che ieri erano stati 244.429. Il tasso di positività, oggi, è del 4,72 per cento (ieri era 3,95 per cento). Le vittime giornaliere causate dal virus sono 477 dopo che ieri erano state 499. Il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 89.820 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.145 mentre ieri erano 2.214. Le persone vaccinate finora sono 2.166.053. In basso tutti i dati di oggi, a questo indirizzo la dashboard aggiornata quotidianamente.

