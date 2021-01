Sono 13.574 i nuovi casi di Covid-19 segnalati oggi in Italia: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in calo rispetto a ieri, quando i casi segnalati erano stati 14.372 e segue il numero di tamponi che sono 268.750 dopo che ieri erano stati 275.179. Le vittime giornaliere causate dal virus sono 477 dopo che ieri erano state 492. Il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 87.858 persone . Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.270 mentre ieri erano 2.288. Le persone vaccinate finora sono 1.713.362.

