Sono 18.727 i nuovi contagi in Italia. Il dato è in aumento rispetto ai 16.999 e segue il trend dei nuovi tamponi che aumentano di 190.416 unità mentre ieri erano 171.586. Sono invece 3.265 il numero di ricoverati in terapia intensiva si tratta di un calo rispetto ai 3.291. I decessi segnalati oggi sono 761 mentre ieri erano 887. In totale le vittime del virus da inizio pandemia sono ormai pari a 63.387.

Qua sotto tutti i dati di oggi, a questo indirizzo la dashboard aggiornata quotidianamente:

