Pensiero critico e coscienza politica: il terzo Pallone d’Oro di Aitana Bonmatì

Il premio assegnatole lunedì sera a Parigi è il terzo consecutivo: come lei solo Messi e Platini. Con il Barcellona, quest’anno, ha vinto tre trofei casalinghi e sfiorato la Champions. Nonostante il ricco palmares, l’impressione è di avere davanti una giovane ragazza comune: figlia di insegnanti di letteratura catalana, è fglia d'arte, se l'arte è la coscienza politica. Si è fatta portavoce di discorsi per la tutela della salute mentale, per la normalizzazione dell’accesso alle terapie psicologiche ed è stata in prima linea nella denuncia dei tumultuosi affari intorno alla Nazionale spagnola