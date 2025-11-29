intervista - il rientro dopo tre anni e il coraggio di aprire una nuova strada con il 3x3

Il ritorno in Nazionale di Della Valle. «Un onore, ora sogno le Olimpiadi»

Amedeo Della Valle, 32 anni, capitano della Pallacanestro Brescia. Giovedì è tornato a vestire la maglia dell’Italia a distanza di tre anni. A settembre la scelta non convenzionale di giocare anche nel basket 3x3 conquistando uno storico bronzo agli Europei (FOTO ANSA)
Amedeo Della Valle, 32 anni, capitano della Pallacanestro Brescia. Giovedì è tornato a vestire la maglia dell’Italia a distanza di tre anni. A settembre la scelta non convenzionale di giocare anche nel basket 3x3 conquistando uno storico bronzo agli Europei (FOTO ANSA)
Lia Capizzi
29 novembre 2025 • 17:45

Giovedì è tornato in azzurro dopo tre anni («Con Pozzecco la porta era chiusa»), ma il cammino verso i Mondiali 2027 è iniziato in salita. A settembre la scelta di giocare anche nel basket 3x3 conquistando uno storico bronzo agli Europei: «Mi sono sempre dovuto guadagnare tutto. Sono cresciuto senza avere mai pregiudizi, non c’è una strada obbligatoria». Sui giovani: «Manca la capacità di coltivare il talento nei club, così cresciamo soldatini»

Il ritorno di Amedeo Della Valle nel nuovo corso dell’Italbasket. Giovedì scorso a Tortona la sconfitta 81-78 con l’Islanda, un inizio in salita per la qualificazione ai Mondiali del 2027, oggi è in programma la seconda sfida del gruppo D, non certo facile, in casa della Lituania. Il neo cittì Luca Banchi ha l’obiettivo di ridare slancio a una Nazionale che appare avvolta dal grigiore, far crescere una nuova generazione, affidarsi alla maturità dei veterani, veleggiare verso una possibile qualif

Per continuare a leggere questo articolo

Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping