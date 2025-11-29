Il ritorno in Nazionale di Della Valle. «Un onore, ora sogno le Olimpiadi»

Giovedì è tornato in azzurro dopo tre anni («Con Pozzecco la porta era chiusa»), ma il cammino verso i Mondiali 2027 è iniziato in salita. A settembre la scelta di giocare anche nel basket 3x3 conquistando uno storico bronzo agli Europei: «Mi sono sempre dovuto guadagnare tutto. Sono cresciuto senza avere mai pregiudizi, non c’è una strada obbligatoria». Sui giovani: «Manca la capacità di coltivare il talento nei club, così cresciamo soldatini»
Il ritorno di Amedeo Della Valle nel nuovo corso dell’Italbasket. Giovedì scorso a Tortona la sconfitta 81-78 con l’Islanda, un inizio in salita per la qualificazione ai Mondiali del 2027, oggi è in programma la seconda sfida del gruppo D, non certo facile, in casa della Lituania. Il neo cittì Luca Banchi ha l’obiettivo di ridare slancio a una Nazionale che appare avvolta dal grigiore, far crescere una nuova generazione, affidarsi alla maturità dei veterani, veleggiare verso una possibile qualif