Il ritorno in Nazionale di Della Valle. «Un onore, ora sogno le Olimpiadi»

Giovedì è tornato in azzurro dopo tre anni («Con Pozzecco la porta era chiusa»), ma il cammino verso i Mondiali 2027 è iniziato in salita. A settembre la scelta di giocare anche nel basket 3x3 conquistando uno storico bronzo agli Europei: «Mi sono sempre dovuto guadagnare tutto. Sono cresciuto senza avere mai pregiudizi, non c’è una strada obbligatoria». Sui giovani: «Manca la capacità di coltivare il talento nei club, così cresciamo soldatini»