formula 1 - il team principal della scuderia campione costruttori

Dalla provincia al mondo intero. L’impronta di Andrea Stella sui successi della McLaren

Il team principal della McLaren, Andrea Stella, in mezzo ai piloti Oscar Piastri e Lando Norris (FOTO EPA)
Il team principal della McLaren, Andrea Stella, in mezzo ai piloti Oscar Piastri e Lando Norris (FOTO EPA)
Alessandra Giardini
06 ottobre 2025 • 18:37

Ha iniziato a vincere con la Ferrari e lo fa anche adesso che la Rossa arranca. Da tre anni è il team principal della scuderia britannica che quest’anno punta anche al titolo piloti. Partito da una frazione di Orvieto, l’ingegnere è l’autore delle ormai celebri Papaya Rules, l’obbligo per i due piloti di gareggiare senza rischi o contatti tra le loro due macchine: «È anche un aspetto filosofico: l'interesse della squadra viene prima di tutto». Solido e rigoroso, tra i suoi segreti c’è il non esaltarsi mai più del dovuto

C’è un italiano che ha cominciato a vincere alla Ferrari e che vince ancora adesso che la Ferrari arranca. Si chiama Andrea Stella, è nato a Orvieto 54 anni fa, sotto il segno dei pesci, ed è cresciuto con molti sogni giganti, del resto in provincia i sogni sono sempre più grandi che altrove. Sognando sognando, ma più ancora studiando e lavorando, Stella a dicembre di tre anni fa è diventato il team principal della McLaren, che ha appena vinto il secondo Mondiale Costruttori consecutivo in Formu

Per continuare a leggere questo articolo

Alessandra Giardini

Giornalista e autrice. Scrive di sport per scelta (fatta quando era alle elementari). Il suo posto preferito al mondo sono le Olimpiadi.