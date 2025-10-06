Dalla provincia al mondo intero. L’impronta di Andrea Stella sui successi della McLaren

Ha iniziato a vincere con la Ferrari e lo fa anche adesso che la Rossa arranca. Da tre anni è il team principal della scuderia britannica che quest’anno punta anche al titolo piloti. Partito da una frazione di Orvieto, l’ingegnere è l’autore delle ormai celebri Papaya Rules, l’obbligo per i due piloti di gareggiare senza rischi o contatti tra le loro due macchine: «È anche un aspetto filosofico: l'interesse della squadra viene prima di tutto». Solido e rigoroso, tra i suoi segreti c’è il non esaltarsi mai più del dovuto

C’è un italiano che ha cominciato a vincere alla Ferrari e che vince ancora adesso che la Ferrari arranca. Si chiama Andrea Stella, è nato a Orvieto 54 anni fa, sotto il segno dei pesci, ed è cresciuto con molti sogni giganti, del resto in provincia i sogni sono sempre più grandi che altrove. Sognando sognando, ma più ancora studiando e lavorando, Stella a dicembre di tre anni fa è diventato il team principal della McLaren, che ha appena vinto il secondo Mondiale Costruttori consecutivo in Formu