La scienza, certificando che la specie umana non è esattamente divisibile in due, ci invita alla riflessione. Ma è la cultura sportiva che deve fare il salto. O accetta di evolversi e diventare uno spazio capace di accogliere con credibilità la complessità della natura umana o rischia di perdere la sua funzione più nobile: essere specchio e motore di una società più giusta
Test genetici per le donne dell’atletica leggera: così lo sport ripudia la sua funzione
01 settembre 2025 • 07:00Aggiornato, 12 settembre 2025 • 18:45
