Torino confermata fino al 2027, ma poi? La battaglia politica intorno alla sede delle Atp Finals

C’è la conferma per altri due anni, ma dopo ci sono altre tre edizioni italiane cui dare una casa. E qui le cose si fanno mano chiare. Il timore di un trasloco a Milano e la promessa del sindaco Sala di non combattere questa guerra (per ora). Ma le elezioni in arrivo e lo scontro tra Federazione e governo, che subordina l’erogazione di fondi alla concessione di un ruolo decisionale per Sport e Salute, potrebbero rimettere tutto in discussione