Torino confermata fino al 2027, ma poi? La battaglia politica intorno alla sede delle Atp Finals

C’è la conferma per altri due anni, ma dopo ci sono altre tre edizioni italiane cui dare una casa. E qui le cose si fanno mano chiare. Il timore di un trasloco a Milano e la promessa del sindaco Sala di non combattere questa guerra (per ora). Ma le elezioni in arrivo e lo scontro tra Federazione e governo, che subordina l’erogazione di fondi alla concessione di un ruolo decisionale per Sport e Salute, potrebbero rimettere tutto in discussione
Torino - Davanti al Duomo, dove è custodita la Sindone, dei ragazzi usano la cartina della città per colpire una pallina di carta. Uno si atteggia a Sinner e l’altro ad Alcaraz. Nella coda all’ingresso del Museo Egizio si vedono cappellini delle Finals e addirittura una t-shirt con stampato il volto di Djokovic in versione zapatista. Un’altra coda, davanti al punto vendita del pasticciere più apprezzato della città, si crea ogni giorno perché tutti vogliono comprare la pallina di tennis di ciocc