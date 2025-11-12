Lo psicodramma tennistico sabaudo

Torino confermata fino al 2027, ma poi? La battaglia politica intorno alla sede delle Atp Finals

Le Atp Finals si giocano alla Inalpi Arena di Torino (FOTO ANSA)
Piero Valesio
12 novembre 2025 • 18:57Aggiornato, 12 novembre 2025 • 19:16

C’è la conferma per altri due anni, ma dopo ci sono altre tre edizioni italiane cui dare una casa. E qui le cose si fanno mano chiare. Il timore di un trasloco a Milano e la promessa del sindaco Sala di non combattere questa guerra (per ora). Ma le elezioni in arrivo e lo scontro tra Federazione e governo, che subordina l’erogazione di fondi alla concessione di un ruolo decisionale per Sport e Salute, potrebbero rimettere tutto in discussione

Torino - Davanti al Duomo, dove è custodita la Sindone, dei ragazzi usano la cartina della città per colpire una pallina di carta. Uno si atteggia a Sinner e l’altro ad Alcaraz. Nella coda all’ingresso del Museo Egizio si vedono cappellini delle Finals e addirittura una t-shirt con stampato il volto di Djokovic in versione zapatista. Un’altra coda, davanti al punto vendita del pasticciere più apprezzato della città, si crea ogni giorno perché tutti vogliono comprare la pallina di tennis di ciocc

Giornalista e scrittore, si occupa di sport, cinema e televisione dal 1981. Ha scritto di calcio, tennis, Olimpiadi, sport invernali, motomondiale e Formula 1 per il quotidiano “Tuttosport” e ha collaborato con Il Messaggero e altri giornali. Ha diretto il canale televisivo “Supertennis”. È in libreria con “Racchette di guerra”, il suo nono libro.