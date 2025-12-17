Il basket gentile di Audi Crooks: dagli insulti online all’attivismo, aspettando il salto in Wnba

La stella delle Iowa State Cyclones incarna il paradosso dell’atleta moderna: le sue prestazioni la proiettano verso un futuro da protagonista in WNBA, ma la narrazione pubblica è spesso incentrata sul suo corpo. Scatenando reazioni tossiche sul web. Lei ha scelto di trasformare la sua esperienza in attivismo, usando la sua immagine a supporto della salute mentale delle atlete e dell'adozione di sane abitudini digitali
C'è una costante, quasi una regola non scritta, nello sport collegiale americano: ogni anno produce una storia così clamorosa da superare i confini del campo da gioco. Dopo il fenomeno Caitlin Clark, la giocatrice che ha riscritto le regole del marketing sportivo femminile, attirando 21 milioni di persone davanti alla televisione per una partita di basket femminile, ora è il momento di Audi Crooks. La stella delle Iowa State Cyclones incarna perfettamente il paradosso dell'atleta moderna. Mentre