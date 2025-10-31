Il baseball totale di Shohei Ohtani: un prodigio giapponese per salvare il sogno americano dal Canada

Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre il match potenzialmente decisivo delle World Series: i Blue Jays sognano di riportare dopo oltre trent’anni un team canadese alla vittoria nel torneo americano, in uno dei momenti più bassi nel rapporto geopolitico tra i due paesi a causa della guerra di Trump sui dazi. Sulla loro strada i Los Angeles Dodgers, che vantano un giocatore fenomenale, che in campo si sdoppia: in uno sport in cui le fasi di attacco e difesa sono chiaramente distinte, il 31enne nipponico lancia e batte da primo, con statistiche strepitose

Se sabato mattina, all’ora di colazione, scopriremo che i Blue Jays avranno vinto le World Series, vorrà dire che una squadra canadese sarà tornata sul tetto del baseball americano dopo oltre tre decenni - l’ultima volta fu nel 1993 - e l’avrà fatto proprio, ironicamente, in era Trump, nel pieno della guerra sui dazi e in uno dei momenti più bassi nel rapporto geopolitico tra i due stati. Se non sarà così, se insomma i Los Angeles Dodgers avranno sbancato Toronto mantenendo aperta la serie, molt