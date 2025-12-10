Il Brighton bandisce il Guardian dal proprio stadio, dopo le rivelazioni sul proprietario Bloom

I giornalisti del quotidiano britannico non saranno ammessi domenica all’Amex Stadium. Il motivo? Una loro inchiesta su un circolo privato di scommesse (secondo l’accusa anche sul calcio) che, attraverso dei prestanome, coinvolge il proprietario della società, che ha ricevuto un permesso speciale (e molto discusso) dalla Premier League, purché le puntate non riguardino le competizioni a cui è iscritto il suo club. E il caso potrebbe anche allargarsi ad altre squadre