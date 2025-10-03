ricominciano i tornei femminili di basket, pallavolo e calcio

Una Nazionale vincente si costruisce in campionato. E in Italia c’è ancora da fare

La pallavolo dell’accoppiata Olimpiade-Mondiale è il movimento più in forma, anche a livello di club (FOTO EPA)
La pallavolo dell’accoppiata Olimpiade-Mondiale è il movimento più in forma, anche a livello di club (FOTO EPA)
Valerio Piccioni
03 ottobre 2025 • 07:00

L’obiettivo è esportare le grandi emozioni azzurre nel cammino di tutte le settimane. Sembra facile, ma non lo è, neanche se sei in cima al mondo come il volley dell’accoppiata Olimpiade-Mondiale. Tra i tre sport è un continuo derby di ascolti, spettatori, marketing. Ma tra mecenatismo per tenere insieme i conti, costi che crescono al pari dei movimenti e una questione geografica che in alcune discipline ha un peso importante, si fa ancora fatica 

Qui Nazionali, a voi campionati. In un pugno di giorni, da sabato a lunedì, volley, calcio e basket ricominciano i loro tornei femminili. E le tre storie convergono su un obiettivo: esportare le grandi emozioni azzurre nel cammino di tutte le settimane. Sembra facile, non lo è. Anche per chi è in cima al mondo come la pallavolo dell’accoppiata Olimpiade-Mondiale. Certo questo movimento sembra Tadej Pogačar in fuga solitaria con un gran distacco: l’avventura d’oro delle ragazze di Julio Velasco è

Per continuare a leggere questo articolo

Valerio Piccioni

Romano, giornalista cresciuto a Paese Sera e poi per 33 anni della Gazzetta dello Sport, ha seguito otto volte le Olimpiadi, otto volte il Giro d’Italia e nove il Tour de France. Fra i suoi libri, “Quando giocava Pasolini”, “La rivoluzione di Bikila”, “Il campione partigiano” e “Baci Olimpionici”. Con un gruppo di amici ha ideato la Corsa di Miguel, l’evento che da 25 anni ricorda la figura del maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez.