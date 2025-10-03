Una Nazionale vincente si costruisce in campionato. E in Italia c’è ancora da fare

L’obiettivo è esportare le grandi emozioni azzurre nel cammino di tutte le settimane. Sembra facile, ma non lo è, neanche se sei in cima al mondo come il volley dell’accoppiata Olimpiade-Mondiale. Tra i tre sport è un continuo derby di ascolti, spettatori, marketing. Ma tra mecenatismo per tenere insieme i conti, costi che crescono al pari dei movimenti e una questione geografica che in alcune discipline ha un peso importante, si fa ancora fatica
Qui Nazionali, a voi campionati. In un pugno di giorni, da sabato a lunedì, volley, calcio e basket ricominciano i loro tornei femminili. E le tre storie convergono su un obiettivo: esportare le grandi emozioni azzurre nel cammino di tutte le settimane. Sembra facile, non lo è. Anche per chi è in cima al mondo come la pallavolo dell’accoppiata Olimpiade-Mondiale. Certo questo movimento sembra Tadej Pogačar in fuga solitaria con un gran distacco: l’avventura d’oro delle ragazze di Julio Velasco è