Celtic e Rangers in difficoltà, così gli Hearts vogliono rompere l’ordine di Glasgow

C'è un vecchio detto che gira per gli universitari di Edimburgo. «Ti vuoi divertire? Beh, allora meglio che tu vada a Glasgow». La capitale di Scozia è fatta così: niente palazzi, solo casette a due piani che guardano al castello sulla collina. Pub dove si mangia bene ma che chiudono presto, pochi concerti, giornata che finisce al tramonto. Per la night life, i live e l’intrattenimento sportivo, prego rivolgersi a Glasgow. Duopoli e monotonia Soprattutto se si parla di calcio. La nazionale gio