Il calcio in Scozia

Celtic e Rangers in difficoltà, così gli Hearts vogliono rompere l’ordine di Glasgow

Fabio Simonelli
06 novembre 2025 • 19:33

Da 40 anni a questa parte vincono il campionato solo le due grandi squadre glaswegian, ora però il club di Edimburgo – del nuovo proprietario, Tony Bloom – vuole spezzare questo duopolio

C'è un vecchio detto che gira per gli universitari di Edimburgo. «Ti vuoi divertire? Beh, allora meglio che tu vada a Glasgow». La capitale di Scozia è fatta così: niente palazzi, solo casette a due piani che guardano al castello sulla collina. Pub dove si mangia bene ma che chiudono presto, pochi concerti, giornata che finisce al tramonto. Per la night life, i live e l’intrattenimento sportivo, prego rivolgersi a Glasgow. Duopoli e monotonia Soprattutto se si parla di calcio. La nazionale gio

