Aiuto, si sono ristretti gli attaccanti: nel lavoro dei bomber di Serie A segnare ormai è un optional

Mentre l’Inghilterra fa i conti con l’improvviso rilancio del ripudiato kick and rush, a guardare la classifica marcatori il campionato italiano ha un problema evidente. Il tema pare strutturale: oggi le punte fanno tutto quello che serve, tranne andare a rete (con qualche eccezione). «Il nostro centravanti è lo spazio», diceva Guardiola. Gli allenatori nostrani sembrano essersi adeguati. Così il centravanti diventa fulcro del gioco ed essere pensante, in un’evoluzione quasi cestistica