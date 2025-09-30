La lezione universale di Carlo Calcagni, da vittima del dovere ai due ori ai Mondiali di atletica paralimpica

Ufficiale dell’esercito, pilota di elicotteri in zone di guerra, paracadutista impegnato in missioni di pace Onu, nel 2002 la sua vita è cambiata per sempre, condannandolo a un calvario di sofferenze che non gli hanno impedito di continuare a volare, seppur con ali diverse. Ai Mondiali di Nuova Delhi ha già conquistato due ori, nei 400 metri categoria T72 e nei 100 metri categoria T72: l’ennesimo capitolo di una storia non solo sportiva, ma profondamente umana: «Corro contro il dolore e i limiti che la vita mi ha imposto», racconta