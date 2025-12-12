Lo scontro tra club e tifosi incendia il mondo Celtic, ma spegne lo stadio

La Green Brigade, principale gruppo organizzato degli Hoops, è stata bandita dal Celtic Park, in un braccio di ferro con la dirigenza. Il board vuole più sicurezza dentro l’impianto e meno irrequietezza da parte del settore più caldo, ma per gli ultras è un tentativo di repressione e censura
Le prime file del settore caldo del Celtic Park sono rimaste vuote. Un telo verde copriva i seggiolini, rendendo impossibile il loro utilizzo. In tutto lo spicchio di stadio incastonato tra la North Stand e la Lisbon Lions Stand molti spazi sono rimasti vuoti, nessuna bandiera, poche sciarpe. Il match europeo contro la Roma era particolarmente atteso dalla squadra biancoverde di Glasgow, ma la Green Brigade, gruppo organizzato dei tifosi degli Hoops, non c’era. Non per sua scelta. La proprietà d