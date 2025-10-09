sotto gli occhi dell’ice, si punta a rompere il muro delle due ore

«Correremo con il passaporto?». A Chicago la maratona dei record assediata dai soldati di Trump

Grazie al suo percorso, la maratona di Chicago è considerata la più veloce al mondo: è qui che sono stati siglati gli ultimi record (FOTO EPA)
Valerio Piccioni
09 ottobre 2025 • 18:53

Domenica la città dell'Illinois ospita 53mila atleti: nata quasi come un’imitazione mal riuscita di Boston e New York, la gara è diventata una fucina di tempi record grazie a un percorso scorrevolissimo. Quest'anno rompere il muro delle due ore sembra alla portata. Ma sulla competizione si allunga l’ombra del presidente americano

Papa Leone XIV e Barack Obama. Le schiacciate di Michael Jordan e la musica di Jennifer Hudson. Il vento, il lago, il “fagiolo”, la scultura d’acciaio che fa da specchio a cielo e skyline della città. Chicago è stata ed è fatta da mille storie e da un po’ di anni se n’è aggiunta un’altra. All’inizio, quasi un’imitazione mal riuscita di Boston e New York, poi una loro versione ultraveloce perché questa è la terra dei record del mondo di maratona grazie a un percorso scorrevolissimo. Sono stati st

Valerio Piccioni

Romano, giornalista cresciuto a Paese Sera e poi per 33 anni della Gazzetta dello Sport, ha seguito otto volte le Olimpiadi, otto volte il Giro d’Italia e nove il Tour de France. Fra i suoi libri, “Quando giocava Pasolini”, “La rivoluzione di Bikila”, “Il campione partigiano” e “Baci Olimpionici”. Con un gruppo di amici ha ideato la Corsa di Miguel, l’evento che da 25 anni ricorda la figura del maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez.