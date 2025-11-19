Anche gli svizzeri falliscono: l’Eldorado del Chieti calcio è finito tra arresti e sassaiole

Domenica il pullman della squadra di Serie D, di ritorno dopo la sconfitta in trasferta con il Recanati, è stato colpito da sassi lanciati da una ventina di ultras. La situazione societaria è degenerata in poco tempo: dall’ambizione della Lega Pro, la squadra si trova giù in classifica. I giocatori lamentano i mancati pagamenti degli stipendi, mentre la Wip Finance - che detiene l’85% delle quote e prometteva investimenti e progetti innovativi - è stata giudicata fallita, con l’arresto dei due soci principali. Un anno fa si era offerta di rilevare le quote di Visibilia, la società al centro dei guai della ministra Santanchè
Il sacrificio di Raffaele Marianella, il povero autista ucciso da un sasso lanciato da alcuni tifosi della Sebastiani Rieti nemmeno un mese fa, è stato vano. Il “mai più” pronunciato allora, è già stato sorpassato dagli eventi. Domenica scorsa, il pullman del Chieti (serie D) stava rincasando dopo la trasferta di Recanati (persa per 2-0, quarta sconfitta consecutiva), quando nei pressi del casello di Loreto è stato preso a sassate. Vetri rotti, autista, dirigenti e giocatori terrorizzati, ma inc