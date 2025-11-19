Anche gli svizzeri falliscono: l’Eldorado del Chieti calcio è finito tra arresti e sassaiole

Domenica il pullman della squadra di Serie D, di ritorno dopo la sconfitta in trasferta con il Recanati, è stato colpito da sassi lanciati da una ventina di ultras. La situazione societaria è degenerata in poco tempo: dall’ambizione della Lega Pro, la squadra si trova giù in classifica. I giocatori lamentano i mancati pagamenti degli stipendi, mentre la Wip Finance - che detiene l’85% delle quote e prometteva investimenti e progetti innovativi - è stata giudicata fallita, con l’arresto dei due soci principali. Un anno fa si era offerta di rilevare le quote di Visibilia, la società al centro dei guai della ministra Santanchè