Assenze, critiche e sportwashing, ma il Ruanda punta sul ciclismo
28 agosto 2025 • 18:11Aggiornato, 12 settembre 2025 • 18:43
Per la prima volta la manifestazione si tiene in Africa. L’obiettivo è far crescere il movimento nel continente, ma il rischio è un grande flop tra prezzi alle stelle, nazionali che manderanno selezioni ridotte, l’altitudine e le preoccupazioni per la guerra nel vicino Congo, con Kigali che sostiene i gruppi ribelli M23. Ma il console Davite assicura: «È un paese piccolo, in grande crescita economica e sicuro»