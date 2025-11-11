L’unica squadra in Italia a non aver ancora subito un gol gioca in Promozione umbra (e non è prima in classifica)

Quest’anno la squadra vanta otto vittorie e due pareggi, tutti a reti inviolate. Eppure non sta dominando il campionato: una serie di irregolarità amministrative ereditate dalla vecchia dirigenza hanno provocato una penalizzazione di 10 punti. L’allenatore e metà dei calciatori sono argentini: lo stopper e il presidente, tra l’altro, sono il nipote e il pronipote di papa Bergoglio: «Una persona speciale, lo incontravo a Roma. Più che un peso, portare il suo cognome è privilegio», racconta l’imprenditore