Come gestire la “pensione” sportiva. Smettere è più difficile che vincere

Sarà un nuovo inizio o un vuoto da colmare? Risultati e identità tendono a sovrapporsi e la capacità di reinventarsi si scontra con l’incapacità del sistema di accogliere chi termina la carriera. La passione e la paura del “dopo” spingono a restare, ma il confine tra essere eroici e diventare patetici è sottile. E se il sistema sportivo non offre percorsi di transizione, il cambiamento verso una nuova vita diventa drammatico. In questi giorni le storie di alcuni campioni riaccendono l’attenzione sul tema, con sfumature diverse per ognuno di loro