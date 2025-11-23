La Coppa Davis più bella: l’Italia trionfa con i tennisti “operai”

Cobolli e Berrettini ci conducono a una vittoria che alla vigilia, complici le assenze di Sinner e Musetti, non sembrava così scontata. Tra palazzetti strapieni e audience in tv sempre più alta, il tennis sta diventando un linguaggio. Merito di un movimento, sia maschile che femminile, sempre più in salute

true false

Visto che di questi tempi non ci si può sottrarre al paragone fra tennis e calcio è quasi inevitabile porsi una domanda: saremmo forse qui a tremare perché esiste la concreta possibilità che l’Italia non prenda parte al terzo Mondiale di fila se dentro la Nazionale pallonara ci fossero giocatori che hanno la metà della grinta di Flavio Cobolli? E già che ci siamo pure la serena concentrazione di Matteo Berrettini? La risposta che affiora è molto semplice: quasi certamente no. L’Italia ha vinto l