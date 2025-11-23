terza vittoria consecutiva

La Coppa Davis più bella: l’Italia trionfa con i tennisti “operai”

Battendo in finale la Spagna per 2-0, l'Italia ha vinto la sua terza Coppa Davis consecutiva, la quarta nella sua storia (FOTO AFP)
Piero Valesio
23 novembre 2025 • 21:18Aggiornato, 23 novembre 2025 • 21:25

Cobolli e Berrettini ci conducono a una vittoria che alla vigilia, complici le assenze di Sinner e Musetti, non sembrava così scontata. Tra palazzetti strapieni e audience in tv sempre più alta, il tennis sta diventando un linguaggio. Merito di un movimento, sia maschile che femminile, sempre più in salute

Visto che di questi tempi non ci si può sottrarre al paragone fra tennis e calcio è quasi inevitabile porsi una domanda: saremmo forse qui a tremare perché esiste la concreta possibilità che l’Italia non prenda parte al terzo Mondiale di fila se dentro la Nazionale pallonara ci fossero giocatori che hanno la metà della grinta di Flavio Cobolli? E già che ci siamo pure la serena concentrazione di Matteo Berrettini? La risposta che affiora è molto semplice: quasi certamente no. L’Italia ha vinto l

Piero Valesio

Giornalista e scrittore, si occupa di sport, cinema e televisione dal 1981. Ha scritto di calcio, tennis, Olimpiadi, sport invernali, motomondiale e Formula 1 per il quotidiano “Tuttosport” e ha collaborato con Il Messaggero e altri giornali. Ha diretto il canale televisivo “Supertennis”. È in libreria con “Racchette di guerra”, il suo nono libro.