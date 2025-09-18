Palestina, clima, diritti Lgbt: se la maglia di calcio è un manifesto

La nuova terza maglia dei norvegesi del Bodø/Glimt vuole sensibilizzare sullo scioglimento del ghiacciaio Svartisen. Il calciatore Morten Thorsby da anni gioca con il numero 2 per promuovere l'Accordo di Parigi sul clima. In Belgio l’Union Saint Gilloise usa la divisa della scorsa stagione. Il Bohemian Fc di Dublino gioca con un’etichetta dai colori palestinesi. Il terzo kit del Wrexham è dedicato all’Argentina per ricordare i gallesi emigrati in Patagonia 160 anni fa. Nessuno, pallone compreso, può permettersi di restare indifferente
La nuova terza maglia del Bodø/Glimt si ispira alla bellezza selvaggia dello Svartisen, il ghiacciaio più iconico della Norvegia settentrionale. «Mentre il ghiaccio si ritira e il clima continua a cambiare, indossiamo questa divisa per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'Artico, sulla natura e sul futuro. Proprio come il ghiacciaio stesso, questa maglia porta con sé un monito: il cambiamento climatico è reale e dobbiamo agire prima che sia troppo tardi», ha spiegato il club norvegese, appena