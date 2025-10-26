Da Bosman alla serie A in Australia, i calciatori sono sempre meno liberi

Volare in Australia per una partita di Serie A non è solo una trasferta ma una dichiarazione di intenti. Ma i giocatori, tranne qualche caso isolato, tacciono. E il loro silenzio sa di sudditanza. Invece, come accaduto in Spagna, dovrebbero far sentire la loro voce. Dovrebbero chiedersi, come ha fatto Jean-Marc Bosman nel dicembre del 1995, dove inizia il gioco e dove finisce la libertà