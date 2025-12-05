Parte la fiaccola dei giochi invernali

Dalla neve di Cortina al lungomare di Napoli. Se lo sport è propaganda

Un'immagine della cerimonia di accensione della torcia olimpica ad Atene, in Grecia. Da giovedì 4 dicembre il braciere è in Italia, dove inizierà un lungo viaggio che lo porterà a San Siro per l'inaugurazione dei Giochi, il 6 febbraio (FOTO EPA)
Stefano Iannaccone
05 dicembre 2025 • 07:00

La fiamma olimpica rinfocola quella di Fratelli d’Italia. La presenza di Meloni all’inaugurazione romana del viaggio del braciere di Milano-Cortina è il primo atto di una stagione che tra i Giochi, l’America’s Cup a Napoli nel 2027 e la battaglia politica sulla sede delle Atp Finals, vedrà la maggioranza impegnata in una battaglia più elettorale che sportiva

La fiamma della fiaccola olimpica rinfocola la fiamma di Fratelli d’Italia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è pronta a presenziare venerdì 5 dicembre alla cerimonia di inaugurazione dell’inizio del viaggio da Roma verso Milano, dove sarà acceso il braciere dell’Olimpiade invernale 2026. È il primo atto di una stagione all’insegna dello sport e della propaganda. L’esempio della spasmodica attenzione intorno all’Olimpiade invernale arriva anche dal vicepremier, Matteo Salvini: da mesi

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.