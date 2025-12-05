Dalla neve di Cortina al lungomare di Napoli. Se lo sport è propaganda

La fiamma olimpica rinfocola quella di Fratelli d’Italia. La presenza di Meloni all’inaugurazione romana del viaggio del braciere di Milano-Cortina è il primo atto di una stagione che tra i Giochi, l’America’s Cup a Napoli nel 2027 e la battaglia politica sulla sede delle Atp Finals, vedrà la maggioranza impegnata in una battaglia più elettorale che sportiva

true false

La fiamma della fiaccola olimpica rinfocola la fiamma di Fratelli d’Italia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è pronta a presenziare venerdì 5 dicembre alla cerimonia di inaugurazione dell’inizio del viaggio da Roma verso Milano, dove sarà acceso il braciere dell’Olimpiade invernale 2026. È il primo atto di una stagione all’insegna dello sport e della propaganda. L’esempio della spasmodica attenzione intorno all’Olimpiade invernale arriva anche dal vicepremier, Matteo Salvini: da mesi