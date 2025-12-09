Addio comunicazione tossica: dalla Next Gen degli allenatori una lezione a tutto il calcio italiano

L'arrivo in massa dei fondi di investimento e delle proprietà straniere in Serie A esige un brand aziendale pulito, misurato e professionale. Il caos non è visto come passione, ma come un rischio reputazionale. Così si fa strada un nuovo tipo di mister, un leader che responsabilizza il gruppo attraverso trasparenza tecnica e positività comunicativa. Il processo non è compiuto, ma la strada è tracciata. Una dimostrazione? Gasperini