Drake Maye sarà l’erede di Tom Brady? La ricerca di eroi sportivi non risparmia il football americano

Paragonare i due quarterback è ancora prematuro. Non si diventa il migliore di sempre dall’oggi al domani. Occorre continuità, ma anche la capacità di diventare un’icona anche al di fuori del campo. Eppure la NFL punta a trovare chi può raccogliere il testimone dell’idolo di sempre

La storia dello sport (di ogni sport) vive anche di continui paragoni col passato. Si cerca, continuamente, il nuovo Usain Bolt nell’atletica o il prossimo Michael Jordan nel basket. O, ancora, un novello Ayrton Senna nella Formula 1. E che dire dei tanti paragoni con Diego Maradona che, nel corso degli anni, hanno visto bruciare sull’altare del paragone con el más grande i vari Diego Latorre, Ariel Ortega, Pablo Aimar e via dicendo? Non fa eccezione a questa ricerca di un nuovo eroe da idolatra