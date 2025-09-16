Come in Jason Bourne: il metodo di stravincere di Armand Duplantis

Con l’ultimo di una lunga serie di record ai Mondiali di atletica, l’astista svedese dimostra una superiorità cannibalesca. Come il protagonista della saga tratta dai romanzi di Ludlum, sembra non patire rumore emotivo e nei momenti decisivi alza sempre l’asticella, letteralmente. Talento, ma non solo: ha bisogno di avversari degni per mostrare gli effetti del suo allenamento. Ma persino la Bourne family, di cui fanno parte anche Alcaraz, Pogačar e una leggenda dello sport italiano, non è invincibile