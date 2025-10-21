L’ultimo sprint del profeta Elia Viviani: il leader che ha emancipato il ciclismo su pista italiano

La competizione, da mercoledì a domenica, sarà l’ultimo atto della sua vita da atleta. L’italiano, oro olimpico nell’Omnium a Rio 2016 a coronare una carriera piena di successi, è il capostipite di una generazione vincente, da Ganna a Milan, da Consonni a Lamon, che a lui deve la forza dell’esempio, ma non solo. È solo grazie alla sua energia, e all’impegno di coach Villa, se il ciclismo su pista italiano, da disturbo quale era considerato all’interno del movimento, è diventato un’eccellenza. Malgrado la quasi totale assenza di velodromi

Lo dobbiamo a Elia Viviani e a Marco Villa se il ciclismo su pista italiano ha avuto una seconda, meravigliosa vita. È stato Villa, che prima di essere un tecnico capace è una persona innamorata del suo lavoro, a rifondare il movimento italiano. L’attuale cittì della strada lo ha fatto partendo dall’incontro magico con un ragazzino veloce che si era innamorato dalla pista intuendo da qualche parte nel cuore che poteva essere la leva che lo avrebbe aiutato a sollevare il mondo. Un incontro fatale