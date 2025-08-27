A 34 anni il laterale ha scelto di lasciare il calcio, complici i tanti infortuni. Gli ultimi anni al Milan lo avevano rigenerato, non tanto calcisticamente ma mentalmente, dopo una carriera giallorossa a fasi alterne e conclusa a causa di un “male di Roma” che sembra continuare a mietere vittime

Non saranno i 20 anni di degregoriana memoria, ma in fondo anche i 34 di Alessandro Florenzi, nel giorno del suo addio al calcio, sembran pochi. Specie se confrontati con alcuni nuovi arrivi tra i campi di Serie A. Eppure il laterale romano ha deciso di dire basta. Troppi gli infortuni negli ultimi anni, periodo complicato per lui fisicamente e non solo. L’ultimo è stato la rottura del legamento crociato nell’estate del 2024, che lo ha tenuto fuori in pratica per tutta la scorsa stagione. Problemi fisici che lo hanno attanagliato anche quando giocava alla Roma.

Dopo la scadenza del contratto con il Milan, “Sandrino” ha deciso. Ha saputo smettere quando ha voluto, riuscendo a resistere alla tentazione di offerte turche e spagnole che potevano portarlo a finire la carriera all’estero. Lui, che ha iniziato a Roma, ha scelto di concludere idealmente proprio lì, tra i campetti della Capitale, ringraziando il pallone e il calcio, con una semplice partitella tra ragazzini.

La parabola alla Roma

L’umiltà e quell’attenzione al contesto familiare Florenzi ce l’ha sempre avuta. Fin da quell’abbraccio alla nonna dopo un gol segnato con la maglia della Roma, giorno in cui i tifosi giallorossi gli affibbiarono affettuosamente il famoso “bello de nonna”. Un soprannome originale, in un calcio sempre foriero di “tanque”, “bomber” o “matador”, ma diventato stretto e quasi stucchevole nel giro di pochi anni.

La parabola di Florenzi alla Roma ha vissuto fasi alterne. Non c’è stato solo il gol al Barcellona da centrocampo. Tanto che, rimanendo nel campo dei soprannomi, ha finito la sua esperienza alla Roma paradossalmente con una parte del tifo che lo appellava come un “30 denari”, per presunti tradimenti nei confronti della squadra e dell’ambiente capitolino.

A essere messo in discussione non è stato il suo impegno in campo o le sue capacità tecniche, almeno non troppo, d’altronde, pur non essendo un fuoriclasse il suo contributo alla causa lo ha spesso portato.

La sua duttilità ha fatto sì che da ala offensiva sia stato arretrato sulla linea dei difensori, all’inizio per esigenze degli allenatori, poi – forse – per esigenze sue, più in difficoltà in zone di campo dove serve più spesso una giocata decisiva. È diventato un terzino, un esterno a tutta fascia, ruolo ricoperto con tanta disponibilità e qualche lacuna.

Sono altri, però, i motivi che hanno incrinato il suo rapporto, in maniera apparentemente irreversibile, con il mondo Roma. Episodi, dichiarazioni, indiscrezioni affidate al sempre variegato etere romano.

Dalla scelta di non portare la squadra sotto la curva a parlare con i tifosi dopo una cocente sconfitta, alle indiscrezioni su un gioco al rialzo per strappare contratti più ricchi, dalle voci mai confermate su un suo ruolo nel far trapelare notizie di spogliatoio, passando per le immagini di lui sorridente dopo un derby perso e il video in cui implorava Maldini di riscattarlo al Milan. Tutte vicende maldigerite.

Il “male di Roma”

Forse non si è aiutato, ma a Florenzi non è bastato essere romano, essere cresciuto nelle giovanili della Roma, aver esordito con la maglia giallorossa e aver ereditato da Daniele De Rossi la tradizione tutta romanista di una pesante fascia da capitano. «Figli di Roma», li chiama la Curva Sud. Simboli di un legame indissolubile tra squadra e città.

Prima di De Rossi, Totti. Prima di lui, Giannini; prima ancora, Di Bartolomei. Una catena di monumenti calcistici in cui generazioni diverse di romanisti si sono rispecchiati. E a cui a volte si sono aggrappati.

Una catena che dopo Florenzi è proseguita. Oggi c’è Pellegrini, anche lui in un momento più che delicato, reduce da una stagione travagliata, condita dai fischi dell’Olimpico e vicino a un doloroso addio.

I tifosi romanisti sono abituati oggi ad avere in campo, e con la fascia al braccio, figure nate e cresciute con la maglia giallorossa. È ormai una necessità. Che però va di pari passo, dopo un certo periodo, con una predisposizione degli stessi tifosi a osteggiare quei calciatori se non rispettano tutte le aspettative. E poco importa se una stagione è andata male magari per qualche infortunio di troppo o ancor più banalmente per un fisiologico appannamento nel corso di una carriera.

Sono i primi, i «figli di Roma», a essere posti su una graticola dai propri sostenitori che ai classici «prende troppi soldi» o «ormai è vecchio», dedicati più o meno a tutti i calciatori, aggiungono i «se tenesse veramente alla Roma…». Frasi che negli anni sono state rivolte a mostri sacri come Totti e De Rossi, figuriamoci se un Florenzi o un Pellegrini potevano essere risparmiati.

È una caratteristica unica nella piazza di Roma. Portare sul palmo della mano fin da giovani alcuni calciatori perché romani e romanisti, farne un vanto, ma poi non esitare a farli cadere e lasciarli a terra.

Alcuni riescono a rialzarsi da soli, grazie alle prestazioni sportive e soprattutto al carattere. Come De Rossi, «il mare di Roma», che bollò con un esplicativo «maiali coi microfoni» i commentatori radiofonici che alimentavano false narrazioni su suoi presunti sfregi, cicatrici e problemi di alcolismo. Altri, invece, rimangono intrappolati sotto ombre ingombranti, o ingolfati tra fango e tossine ambientali. È il “male di Roma”.

Se Pellegrini oggi è in bilico, Florenzi ha saputo uscirne, trovando a Milano una seconda giovinezza, non calcisticamente, soprattutto per le noie fisiche, ma sicuramente in termini ambientali. Ha saputo in poco tempo farsi apprezzare dai rossoneri, incarnare il ruolo di uomo spogliatoio e farsi dare un nuovo soprannome, “spizzingrillo”, anzi, “spizzi”. Infortuni o no, «è stato bello, anzi bellissimo», Alessandro.

