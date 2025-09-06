Il pilota monegasco è ammirato da tutti, ma è costretto a guardare gli altri che gli arrivano davanti senza poterci fare granché. Gli anni passano e la Rossa di Maranello non sembra in grado di avverare il suo sogno di diventare campione del mondo. Lui ha giurato fedeltà, ma a 28 anni inizia a dubitare. E in questa stagione da incubo si sta instristendo progressivamente. La pista italiana, la più veloce del mondiale, può rappresentare il riscatto. E intanto Hamilton, penalizzato di cinque posizioni, dovrà rincorrere fin dall’inizio
Monza riabbraccia il triste Leclerc: la Ferrari cerca un lampo nel buio
06 settembre 2025 • 07:00Aggiornato, 12 settembre 2025 • 18:49
