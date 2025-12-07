Vince sempre la macchina più forte: il trionfo di Norris nella Formula 1 che cambia

Il 26enne inglese, che ha confessato di aver sofferto difficoltà e pressioni eccessive, ha coronato un sogno. Ma a uscire da questa stagione come fenomeno assoluto è Verstappen: solo lui, alla guida di una monoposto inferiore, poteva riaprire un campionato che le McLaren hanno prima dominato e poi rimesso in gioco. L’anno prossimo rivoluzione nei regolamenti, le gerarchie potrebbero ribaltarsi
Ha vinto la macchina più forte, non il pilota migliore. L’eterno dilemma che affligge la Formula 1 - conta di più la monoposto o il pilota? - si è arricchito ad Abu Dhabi di una risposta chiara. Non vogliamo togliere niente a Lando Norris, che a 26 anni è diventato il trentacinquesimo campione del mondo della storia della Formula 1 e giustamente piange di felicità. L’inglese ha coronato il suo sogno di bambino, coltivato in anni di dedizione al limite dell’ossessione, e non si curerà certo del n