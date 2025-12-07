Vince sempre la macchina più forte: il trionfo di Norris nella Formula 1 che cambia

Il 26enne inglese, che ha confessato di aver sofferto difficoltà e pressioni eccessive, ha coronato un sogno. Ma a uscire da questa stagione come fenomeno assoluto è Verstappen: solo lui, alla guida di una monoposto inferiore, poteva riaprire un campionato che le McLaren hanno prima dominato e poi rimesso in gioco. L’anno prossimo rivoluzione nei regolamenti, le gerarchie potrebbero ribaltarsi