Gender gap, sospetti sugli sprechi e programma extra-large: le sfide da vincere a Milano-Cortina

Il tema sarà l’armonia: un messaggio che sembra invocare lo sforzo di trasformare le divergenze in alleanza, sapendo che i conflitti sono anche quelli interni tra chi i Giochi li ha voluti e chi no. Il gigantismo dell’evento, i costi crescenti e le esigenze infrastrutturali contribuiscono ad alimentare la tensione tra chi mal sopporta le spese in termini di denaro pubblico, mai troppo chiare, e chi desidera partecipare a un rito globale che lasci un’eredità tangibile
Dopo la controversa cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024, l’Italia sceglie di mettere tutti d’accordo. La Francia era andata all’attacco, prendendosi il rischio di celebrare l’inclusione dalla prospettiva di ogni possibile diversità. L’Italia, per l’apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina, gioca invece in difesa optando, strategicamente e diplomaticamente, per l’armonia, tema che sarà il filo conduttore dello spettacolo di avvio, e che è stato svelato il 16 ottobre scorso, esa