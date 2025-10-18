Dalla Champions alle stalle: la parabola triste del Girona che contro il Barça sogna una notte stellare

Come è possibile, in due anni, passare da rifilare quattro gol a domicilio ai blaugrana di Xavi e Lewandowski a finire al terzultimo posto? Il ritorno dei Blanquivermells a Barcellona è l’occasione per riavvolgere il nastro dei ricordi e cercare le origini di questa stagione sbiadita nell’immediato day after di quel picco tecnico. Il mercato delle ultime due stagioni, tra nomi esotici e giocatori in cerca di rilancio, ha fatto il resto: ora quest’angolo di Costa Brava sembra più un cimitero degli elefanti
Quel viaggio di un'ora e un quarto che li separa dal Montjuic per il Girona sarà un abbraccio della nostalgia. Ritrovare il Barcellona, nello stesso stadio in cui due anni fa hai giocato la migliore partita della tua storia, significa riassaporare un gusto di vintage dolcissimo, riavvolgere il nastro dei ricordi con il color seppia, anche solo per dare un tono a una stagione cominciata in modo sbiadito. Punzecchiati dalla memoria, i tifosi gironistes e anche tanti appassionati di Liga si saranno