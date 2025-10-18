Dalla Champions alle stalle: la parabola triste del Girona che contro il Barça sogna una notte stellare

Come è possibile, in due anni, passare da rifilare quattro gol a domicilio ai blaugrana di Xavi e Lewandowski a finire al terzultimo posto? Il ritorno dei Blanquivermells a Barcellona è l’occasione per riavvolgere il nastro dei ricordi e cercare le origini di questa stagione sbiadita nell’immediato day after di quel picco tecnico. Il mercato delle ultime due stagioni, tra nomi esotici e giocatori in cerca di rilancio, ha fatto il resto: ora quest’angolo di Costa Brava sembra più un cimitero degli elefanti