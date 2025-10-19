Il buio dietro un oro olimpico, la forza della nuova Alice D’Amato

Il 5 agosto 2024 è diventata la prima italiana della storia a conquistare un titolo olimpico individuale nella ginnastica. È diventata un simbolo, invitata ovunque tra premi, ovazioni e applausi. Ma dietro ai sorrisi esibiti ha iniziato a insinuarsi il dubbio: «Sono andata completamente in tilt. Sono sprofondata in un buio profondo. Ho toccato il fondo, non fatico a confessarlo. Adesso però sto riuscendo a risalire, a rialzarmi»
Chissà cosa si prova a vincere un oro alle Olimpiadi. Non se lo era mai chiesto Alice D’Amato, nonostante il suo essere una pluricampionessa con un palmares già ricchissimo. Non si era mai immaginata sul gradino più alto del podio dei Giochi. Il 5 agosto 2024 è cambiato tutto, è diventata la prima italiana della storia a conquistare un titolo olimpico individuale nella ginnastica. I dieci centimetri di larghezza della trave di Parigi le hanno spalancato la porta di un mondo totalmente sconosciut