Il buio dietro un oro olimpico, la forza della nuova Alice D’Amato

Il 5 agosto 2024 è diventata la prima italiana della storia a conquistare un titolo olimpico individuale nella ginnastica. È diventata un simbolo, invitata ovunque tra premi, ovazioni e applausi. Ma dietro ai sorrisi esibiti ha iniziato a insinuarsi il dubbio: «Sono andata completamente in tilt. Sono sprofondata in un buio profondo. Ho toccato il fondo, non fatico a confessarlo. Adesso però sto riuscendo a risalire, a rialzarmi»