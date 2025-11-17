La differenza tra farsi ascoltare e farsi eleggere

Il confine tra Mamdani e Berlusconi: se lo sport è luogo di invenzione democratica

Zohran Mamdani ha parlato lungamente di calcio nella campagna elettorale che l'ha portato alla vittoria a New York (credits: Instagram / @nycfootyofficial)
Antonella Bellutti
17 novembre 2025 • 17:29

Per il nuovo sindaco di New York il calcio è stato prima una passione personale e poi un linguaggio politico, con cui ha marcato la distanza tra chi usa questo argomento per farsi eleggere e chi per farsi ascoltare. Una scelta che segna una differenza profonda rispetto a molti precedenti, anche italiani, in cui lo sport più popolare al mondo è stato strumento di consenso e ostaggio di interessi privati

Per Zohran Mamdani, nuovo sindaco di New York, il calcio è stato prima una passione personale e poi un linguaggio politico, con cui ha marcato la distanza tra chi usa lo sport per farsi eleggere e chi per farsi ascoltare. Ha organizzato tornei per rifugiati palestinesi, ha criticato il prezzo elitario dei biglietti per il Mondiale 2026, ha chiesto quote popolari per i residenti di New York: parlando di calcio ha parlato di giustizia. Questa scelta segna una differenza profonda rispetto a molti p

Campionessa, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 e di Sydney 2000 nel ciclismo su pista. Laureata in Scienze motorie, ha collezionato molteplici esperienze di profilo tecnico, dirigenziale e didattico