Il confine tra Mamdani e Berlusconi: se lo sport è luogo di invenzione democratica

Per il nuovo sindaco di New York il calcio è stato prima una passione personale e poi un linguaggio politico, con cui ha marcato la distanza tra chi usa questo argomento per farsi eleggere e chi per farsi ascoltare. Una scelta che segna una differenza profonda rispetto a molti precedenti, anche italiani, in cui lo sport più popolare al mondo è stato strumento di consenso e ostaggio di interessi privati

