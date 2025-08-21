Prima o poi anche l’allestimento di coperture non sarà più sufficiente ma bisognerà mutare l’approccio quando si progetta una struttura dove ospitare grandi eventi di tennis. Non solo campi coperti ma impianti che rispondano alle esigenze di atleti e spettatori

E noi che pensavamo a una maxi esibizione di stralusso. Ci sbagliavamo. Sono avanti, i sauditi. Non solo perché a Trojana, nel nord del Paese, stanno ultimando un resort con un comprensorio che nel 2030 ospiterà i Giochi asiatici invernali dove si potrà sciare su 30 km di piste (non propriamente l’estensione delle Trois Vallées ma ci si deve anche accontentare, nella vita).

Ma perché il Six King Slam, lo show tennistico a inviti la cui seconda edizione si terra a Riyadh dal 15 al 18 ottobre non è (solo) una ricca baracconata che garantisce a chi vince un premio di sei milioni di dollari (chi trionferà nel singolare a New York nell’ultimo Slam dell’anno che scatterà domenica ne incasserà cinque dopo però due settimane di fatiche spesso massacranti); ma un format che prefigura il futuro.

Soprattutto perché in una località dove 40 gradi di temperatura sono una bazzecola, si gioca ovviamente in un impianto monstre con una ventina di gradi fissi e un tasso di umidità costante ampiamente sotto il tollerabile; dove giocano solo gli strabig e l’illuminazione permette agli spettatori presenti e a quelli davanti alla tv di vedere benissimo la pallina non come in quel luogo assurdo di Cincinnati. Dove tutto si svolge in fretta, cotto e mangiato. Tanti soldi, poco sforzo. Un format simbolo, secondo gli ideatori, capace di scongiurare il tennis killer, il virus che sta intaccando questo sport e di cui in pochi hanno compreso la letale potenza.

I tempi sono cambiati

Sta diventando rischioso giocare a tennis. Per il corpo e per la mente. Fanno sorridere (per non piangere) i racconti di soggetti come Nastase e Panatta (o ancora più lontano nel tempo quelli di Pancho Gonzalez, la cui esistenza era un continuo road movie) per i quali i match in campo altro non erano, ai tempi loro, che una parte della zingarata continua che era la loro esistenza. O la divina Suzanne Lenglen che ai cambi campo un cicchetto di brandy se lo concedeva. Tanto non si correva il rischio che l’alcool, combinato con il caldo eccessivo, provocasse un collasso quasi immediato.

Il caldo eccessivo non c’era. Ora invece si rischia la pellaccia. Cincinnati non è che la punta, ossimoro necessario visto il tema, dell’iceberg. In un passato nemmeno troppo lontano, quando il global warming era un concetto che molti dovevano ancora interiorizzare (anche ora ma questo è un altro discorso) il supercaldo era retaggio di Melbourne, o almeno di alcune delle giornate dell’open australiano.

I salsicciotti ghiacciati da posare sulle spalle durante i cambi campo videro lì la luce. Il pericolo numero uno del tennis era la pioggia: match rinviati (come successo poche ore fa a New York: tempeste d’acqua e caldo torrido sono due facce della stessa medaglia) significano per gli organizzatori tremendi mal di testa con biglietti da rimborsare, voucher da emettere, calendari da riorganizzare.

Clima avverso

Le coperture degli stadi hanno avuto origine da lì, non dal caldo. Tre quarti della stagione sono programmati outdoor e il problema andava affrontato. Ora la situazione è diversa. Non si va lontano dalla verità se si pensa che il tennis sia destinato a esprimersi sempre più in luoghi chiusi e adeguatamente climatizzati. A Wimbledon quest’anno c’è stata una temperatura media vicino ai 30 gradi. A Wimbledon.

Secondo la rivista FiveThirtyEights nel 2050 a Church Road sarà di 37 gradi e quella a Melbourne di 41. A Parigi 30 gradi c’erano già quest’anno. A Roma paradossalmente la situazione è migliore che altrove ma la sofferenza di restare seduti al sole, per gli spettatori, diventerà sempre più affrontabile solo perché in campo ci sarà il divo Sinner o chi verrà dopo di lui.

A Toronto in estate il tragitto che si deve percorrere dalla fermata della metro Pioneer Village al Tennis Center collocato in una tremenda spianata di asfalto e cemento è qualcosa di simile alla death zone dell’Everest, solo che ci sono ottanta gradi di differenza: -40 in Himalaya, quaranta e più a Toronto. Svengono gli spettatori, giocatrici e giocatori fondono (l’emblematico svenimento di Rinderknecht a Cincy è simbolo perfetto di questo mood), nascono patologie anche mentali innescate dall’iperaffaticamento.

Cambio mentalità

Prima o poi si dovrà pensare che anche l’allestimento di coperture non sarà più sufficiente ma bisognerà μετανοεῖτε, cambiare mentalità quando si progetta una struttura dove ospitare grandi eventi di tennis. Non solo campi coperti ma impianti che rispondano alle esigenze di chi gioca e di chi compra il biglietto.

Il problema è che i primi a trasmettere la sensazione di non capire che tutto andrà cambiato perché il mondo intorno ai campi sta cambiando sono giocatrici e giocatori. Che vanno divisi però in due categorie distinte: i top player magari si lamentano ma sono avidissimi o quasi. Vanno ovunque (Laver Cup e Six King Slam o pure anche il nuovo misto che si è appena concluso a Flushing Meadows con la vittoria dei campioni uscenti Errani/Vavassori: un milione di dollari per loro) e poi si lamentano comunque e a turno qualcuno se ne esce dicendo che si gioca troppo, che gli Slam andrebbero portato al meglio dei tre set, che i maxi tornei 1000 (Indian Wells-Miami, Madrid-Roma, Toronto/Montreal-Cincinnati) sono snervanti. Ma non si tirano indietro. Quasi mai.

Se ci sono defezioni a priori (come nel caso di Toronto quest’anno) sono legate a calcoli strategici più che alla reale necessità di tirare i remi in barca e riposare. Poi però c’è l’altra categoria: quella dei non top-player o di chi non riesce a diventarlo. Che per sbarcare il lunario (letteralmente) deve giocare, giocare e giocare ancora. E se i top players non ci sono meglio perché si apre qualche possibilità in più di conquistare punti e soldini per pagare un fisioterapista, uno psicologo e i biglietti aerei open. C’è qualcosa di molto vetero capitalistico in questo: soffri per guadagnare i soldi che ti sono necessari per sopravvivere e continuare a soffrire.

Il fatto è che poi, alla fine, giocatrici e giocatori spremuti e con la testa che gira offrono spettacoli di livello francamente basso. Alzi la mano chi, quest’anno, non solo nella tournée americana, ha visto match indimenticabili. Ovviamente fatta eccezione per le puntate della serie Sinner vs Alcaraz che ormai sono storia a parte.

Si salva qualcosa di quel meraviglioso pazzo che è Bublik, le due partite contro Coco Gauff della fantastica Jasmine Paolini. Ma i limiti imposti dal caldo e dalla fatica o da condizioni avverse non producono show come nel ciclismo ma solo poca lucidità nelle scelte, spessissimo un insano desiderio di colpire per accorciare lo scambio e chiudere la sofferenza. Nonché errori a profusione e spesso al limite del ridicolo.

Sarebbe splendido se il mondo del tennis, i cui protagonisti subiscono questi cambiamenti sulla loro pelle e sui loro crani, cogliesse l’occasione di farsi testimonial di ciò che sta succedendo sul pianeta. Ma non succederà, purtroppo. E tutti come in un rendez vous paolocontiano, ricominceranno ad andare a caccia di ingaggi miliardari per giocare sempre di più e lavarsi la coscienza con qualche lamento. Triste a dirsi ma è così.

