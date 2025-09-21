Inchini, mani giunte, baci verso il cielo: c’è un mondo dietro i riti dei campioni

Succede spesso di vedere gli sportivi, prima o durante una prestazione, impegnati in gesti rituali che talvolta richiamano a una dimensione spirituale. Un vezzo folkloristico? Una superstizione primordiale che resiste al progresso? O, piuttosto, è il segno che anche nell’agonismo più esasperato l’essere umano è sempre alla ricerca di un “perché”? Non è solo una questione di fede, ma qualcosa che nasce dalla struttura stessa della mente umana per reggere la pressione, trovare forza, superare i propri limiti