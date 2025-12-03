Israele sì, Russia nì: lo sport verso l’addio al doppio standard. Mosca vede la fine dell’isolamento

A quasi quattro anni dall’invasione dell’Ucraina e dalla conseguente esclusione di Russia e Bielorussia dallo sport, le spinte per un ritorno di Mosca nel consesso olimpico sono sempre più forti. Il risultato è una totale confusione: gli esclusi sono stati già riammessi alle Paralimpiadi, nel judo e dopo la pronuncia del Tas potrebbe succedere lo stesso anche per Milano-Cortina. Decisioni, spinte anche dalla diversa posizione del Cio su Israele, in controtendenza con le richieste delle opinioni pubbliche mondiali