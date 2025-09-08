Il favorito per il nuovo capitolo è Luca Banchi, anche se la Federbasket di Gianni Petrucci potrebbe essere tentata di bussare alla porta di Sergio Scariolo. Il nuovo coach, in una pallacanestro che cambia sempre di più, dovrà fronteggiare la mancanza di un leader tecnico consolidato e un campionato che preferisce puntare sull’americano “usato sicuro” piuttosto che su un giovane prospetto
Un’Italbasket senza gioco, ma l’addio di Pozzecco non maschera l’assenza di leader e appeal
08 settembre 2025 • 18:59Aggiornato, 12 settembre 2025 • 18:51
