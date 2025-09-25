Dilettanti, ma campioni d’Europa: il calcio che funziona in Italia è quello giocato sulla sabbia

La Nazionale italiana ha vinto l’Europeo con una cavalcata trionfale: 11 vittorie in 11 partite. È il quarto successo della sua storia, il secondo nelle ultime tre edizioni, il terzo con Emiliano Del Duca in panchina. «Servono qualità tecniche, doti atletiche e non bisogna sottovalutare la temperatura», spiega. Alle radici di un movimento così florido, nonostante l’assenza del professionismo e un bacino ristretto rispetto al calcio sull’erba, c’è «il lavoro della Federazione sui giovani». Uno sport che in Italia non è più appannaggio degli ex calciatori, ma vanta i suoi specialisti. «Chi lo prova non lo lascia più»