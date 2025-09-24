Italia-Polonia, eterno déjà-vu. Quel sano antagonismo tra due scuole di pallavolo

Per molti è una finale anticipata, per altri è l’espressione delle due massime potenze della pallavolo mondiale, una specie di resa dei conti ogni volta che si sfidano. Ma dopo aver battuto il Belgio, Giannelli & co. hanno capito qualcosa in più delle loro anime

In questo mondo di scambi, schiacciate, muri, tie-break, alzate e bagher, c’è una rivalità che è già diventata un classico. Ecco Italia-Polonia, la partita della verità. La squadra di Fefé De Giorgi sabato affronterà i polacchi per la rivincita della rivincita della rivincita. Questa volta a Manila, nelle Filippine. È la semifinale mondiale. Il ct azzurro mette su il sorriso buono: «Siamo contenti di giocarci le medaglie. Non è facile rimanere nell’eccellenza, ma ora vogliamo goderci tutto quest