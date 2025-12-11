Wrestling, l’ultimo atto della carriera di John Cena. Eroe di un’America che non esiste più

Dopo un match evento a Washington, il lottatore statunitense si toglierà i polsini per l'ultima volta. Per oltre due decenni, in uno sport-spettacolo dagli esiti predeterminati, ha incarnato i valori che la WWE ha scelto di promuovere: patriottismo, ottimismo, il bene che trionfa sul male. Quegli ideali sono cambiati, politicamente e culturalmente: la doppia elezione di Trump è il riflesso di un’America profonda che anche nel wrestling oggi premia personaggi polarizzanti, ambigui e accentratori