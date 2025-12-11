sabato 13 dicembre l’ultima volta sul ring del wrestler

Wrestling, l’ultimo atto della carriera di John Cena. Eroe di un’America che non esiste più

John Cena è stato tra gli ospiti internazionali del Festival di Sanremo del 2006 (FOTO ANSA)
Vincenzo Corrado
11 dicembre 2025 • 21:02

Dopo un match evento a Washington, il lottatore statunitense si toglierà i polsini per l'ultima volta. Per oltre due decenni, in uno sport-spettacolo dagli esiti predeterminati, ha incarnato i valori che la WWE ha scelto di promuovere: patriottismo, ottimismo, il bene che trionfa sul male. Quegli ideali sono cambiati, politicamente e culturalmente: la doppia elezione di Trump è il riflesso di un’America profonda che anche nel wrestling oggi premia personaggi polarizzanti, ambigui e accentratori

Il 13 dicembre, alla Capital One Arena di Washington DC, John Cena chiuderà la sua carriera in uno show chiamato "Saturday night's main event". Il suo avversario sarà, in fin dei conti, un dettaglio. La vera notizia non è chi lo sconfiggerà in questo match predeterminato, ma l’addio stesso: quando Cena si toglierà i polsini per l'ultima volta, saluterà l'ultimo eroe rimasto di un’America che, politicamente e culturalmente, ha voltato pagina in modo definitivo. Per comprendere la portata dell'eve

